Уряд Нідерландів пішов у відставку через скандал із виплатами на дітей

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 15 січня подав заяву на відсторонення від посади, а разом із ним у відставку піде й весь уряд.

Причиною стали звинувачення на адресу громадян у шахрайстві з виплатами на дітей. Про це повідомляє телеканал NOS.

Зазначається, що нідерландські податкові органи заявили, нібито понад 20 тисяч сімей у країні вдалися до шахрайства, щоб отримати допомогу для дітей.

Згодом сім’ям наказали повернути отримані за декілька років кошти – починаючи з 2012 року. Внаслідок цього багатьом нідерландцям довелося оголосити себе банкрутами. Крім цього, люди змушені були переїхати в інше житло і стати відповідачами за позовами на десятки тисяч євро.

Під час розгляду справ з'ясувалося, що "шахрайством" виявилися неправильно заповнені довідки або відсутність у них підписів.

Нідерландський уряд попросив вибачення в обвинувачених громадян і виділив більш ніж €500 мільйонів на врегулювання ситуації – з виплатою до €30 тисяч кожній постраждалій родині.

Тепер рішення про відставку уряду повинен ухвалити король Віллем-Олександр. А сам Рютте – дати пресконференцію у зв'язку з відставкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями у відставку пішов уряд Естонії на чолі з прем’єр-міністром Юрі Ратасом. Там причиною став корупційний скандал.