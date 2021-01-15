Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с выплатами на детей

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 15 января подал заявление на отстранение от должности. Вместе с ним в отставку уйдет все правительство.

Причиной стали обвинения в адрес граждан в мошенничестве с выплатами на детей. Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что нидерландские налоговые органы заявили, якобы более 20 тысяч семей в стране прибегли к мошенничеству, чтобы получить помощь на детей.

Впоследствии семьям приказали вернуть полученные за несколько лет средства – начиная с 2012 года. В результате многим нидерландцам пришлось объявить себя банкротами. Кроме этого, люди вынуждены были переехать в другое жилье и стать ответчиками по искам на десятки тысяч евро.

При рассмотрении дел выяснилось, что "мошенничеством" оказались неправильно заполненные справки или отсутствие в них подписей.

Нидерландское правительство извинилось перед обвиняемыми гражданами и выделило более €500 миллионов на урегулирование ситуации – с выплатой по €30 тысяч каждой пострадавшей семье.

Теперь решение об отставке правительства должен принять король Виллем-Александр. А сам Рютте – дать пресс-конференцию в связи с отставкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в отставку ушло правительство Эстонии во главе с премьер-министром Юри Ратасом. Там причиной стал коррупционный скандал.