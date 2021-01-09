Українців на борту впав в Індонезії літака не було – МЗС

На борту пасажирського літака Boeing 737-500, який 9 січня зазнав аварії поблизу індонезійської столиці Джакарти, українців не було.

Про це у Twitter повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він уточнив, що це попередні дані посольства і авіакомпанії Sriwijaya Air.

"За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу №SJ182, який зазнав аварії поблизу Джакарти", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вилетів з Джакарти в Понтіанак, проте незабаром після зльоту відстеження його польоту припинилося.

За попередніми даними, літак розбився в архіпелазі Серібу. На борту перебувало 65 осіб. Пізніше був опублікований список з прізвищами пасажирів, згідно з яким всі вони – азіати.