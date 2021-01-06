Україна продовжує вимагати від Боснії повернення ікони, вкраденої в Луганську – МЗС

Олексій Тітофф Світ 11:25, 6.01.2021 Оновлено: 11:49, 6.01.2021

Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути українську ікону, викрадену з Луганська і подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це в Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, звинувативши представника Республіки Сербської Мілорада Додіка у брехні.

"Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна продовжує вимагати повернення ікони", – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, що Мілорад Додік повідомив, що не поверне Україні ікону, викрадену в Луганську.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Митрополит Драбинко: Росія визнає ПЦУ. Бліцінтерв'ю до другої річниці Томосу

Боснія не поверне Україні ікону, викрадену в Луганську

В українців можуть забрати житло за борги: у якому випадку вживатимуть надзвичайних заходів

Панове жлоби, ви не офігіли, або Про таємну вакцинацію влади

Стало відомо, в яких країнах найшвидше вакцинують від COVID-19. Інфографіка