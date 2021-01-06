Україна продовжує вимагати від Боснії повернення ікони, вкраденої в Луганську – МЗС
Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути українську ікону, викрадену з Луганська і подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
Про це в Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, звинувативши представника Республіки Сербської Мілорада Додіка у брехні.
"Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна продовжує вимагати повернення ікони", – підкреслив дипломат.
Нагадаємо, що Мілорад Додік повідомив, що не поверне Україні ікону, викрадену в Луганську.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
300-річну ікону, ймовірно, вивезену з окупованого Донбасу, Лаврову презентували 14 грудня.
Після скандалу в МЗС РФ заявили, що ікона буде повернута дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.
В українському Міністерстві культури та інформполітики зазначили, що ікона є власністю держави Україна.