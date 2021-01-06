Украина продолжает требовать от Боснии возвращения иконы, украденной в Луганске – МИД

Алексей Титофф Мир 11:25, 6.01.2021 Обновлено: 11:28, 6.01.2021

Украина потребовала от Боснии и Герцеговины вернуть украинскую икону, украденную из Луганска и подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обвинив представителя Республики Сербской Милорада Додика во лжи.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина продолжает требовать возвращения иконы", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что Милорад Додик заявил, что не вернет Украине икону, похищенную в Луганске.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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