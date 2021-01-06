Україна продовжує вимагати від Боснії повернення ікони, вкраденої в Луганську – МЗС

Україна вимпгпє від Боснії та Герцеговини повернути українську ікону, викрадену з Луганська і подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це в Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, звинувативши представника Республіки Сербської Мілорада Додика у брехні.

"Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим в цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна продовжує вимагати повернення ікони", – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, що Мілорад Додік повідомив, що не поверне Україні ікону, викрадену в Луганську.

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