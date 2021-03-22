Україна опинилася на 5 місці в Європі за поширенням COVID-19

За минулу добу, 21 березня, Україна опинилася на п'ятому місці в Європі та на дев'ятому місці у світі за поширенням коронавірусу.

У країні заразилися 11 145 осіб. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Серед європейських країн найбільше хворих виявили у Франції – 30,5 тисяч, Польщі – 21,8 тисяч, Італії – 20 тисяч і Німеччині – 11 тисяч.

Поширення коронавірусу в Європі. Worldometers

У світі лідерами щодо захворюваності на COVID-19 21 березня виявилися Бразилія – 47,7 тисяч, Індія – 47 тисяч, США – 39 тисяч і Франція – 30 тисяч нових заражених. Слідом у рейтингу Польща, Туреччина, Італія, Німеччина та Україна.

Поширення коронавірусу в світі. Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, аферисти намагались продати країнам ЄС неіснуючі вакцини від коронавірусу. Від угоди вони хотіли отримати 14 мільярдів євро.