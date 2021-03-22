Украина оказалась на 5 месте в Европе по распространению COVID-19

Карина Бондаренко Мир 06:23, 22.03.2021 Обновлено: 06:50, 22.03.2021

За минувшие сутки, 21 марта, Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавируса.

В стране заразились 11 145 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Среди европейских стран больше всего больных обнаружили во Франции – 30,5 тысяч, Польше – 21,8 тысяч, Италии – 20 тысяч и Германии – 11 тысяч.

Распространение коронавируса в Европе.
Worldometers

В мире лидерами по заболеваемости COVID-19 21 марта оказались Бразилия – 47,7 тысяч, Индия – 47 тысяч, США – 39 тысяч и Франция – 30 тысяч новых зараженных. Следом в рейтинге оказались Польша, Турция, Италия, Германия и Украина.

Распространение коронавируса в мире.
Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро.

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Мир

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