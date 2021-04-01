У Великобританії третина людей, які одужали від COVID-19, знову потрапили до лікарень – дослідження

У Великобританії близько третини пацієнтів із коронавірусом, яких було госпіталізовано, протягом чотирьох місяців після лікування знову повернулися до лікарень. Майже кожен восьмий пацієнт за такий самий період після виписки помер.

Про це свідчать дані спільного дослідження Університетського коледжу Лондона, Національної статистичної служби та Університету Лестера, пише The Guardian.

Вчені проаналізували медичні записи майже 48 тисяч осіб, які пройшли стаціонарне лікування від COVID-19, і їх було виписано до 31 серпня 2020 року. Після цього вони порівняли їх із контрольною групою людей, які не хворіли на коронавірус.

Аналіз засвідчив, що показники смертності і повторних госпіталізацій у пацієнтів, яких лікували від COVID-19, значно вищі, ніж у "нековідної" групи. У них було виявлено респіраторні, серцеві, ниркові, печінкові та метаболічні захворювання, такі як діабет.

"Це викликає занепокоєння, і ми повинні поставитися до цього серйозно. Нам необхідно спостерігати за пацієнтами, що перенесли коронавірус, щоб ми могли виявити ураження органів на ранній стадії", – сказала лікарка Амітава Банерджі з Інституту інформатики охорони здоров'я Лондонського університетського коледжу.

Медикиня зазначила, що раніше вважалося, що такі хвороби органів є факторами ризику для пацієнтів, але тепер очевидно, що це також і ускладнення після коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 27 березня заявив, що не бачить даних щодо ситуації з COVID-19 у країні, які б завадили частковому послабленню карантину.