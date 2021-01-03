У Туреччині створили прилад для діагностики COVID-19 замість ПЛР-тестів

Учені дослідницького центру Бількентського університету заявили про розробку приладу Diagnovir, який зможе замінити звичні ПЛР-тести на коронавірус.

За словами дослідників, новий винахід зможе протягом 10 секунд показати результат з точністю 99%. Про це стало відомо на офіційному сайті центру.

Так, прилад розробили на основі нанотехнологій. Під час проведення аналізу за допомогою цього винаходу необхідно взяти мазок з рота пацієнта, після цього змішати його з розчином і додати в чіп.

Один із учених зазначив, що прилад з високою точністю визначає присутність патогенів, отримуючи флуоресцентний сигнал.

Прилад Diagnovir розробили на основі нанотехнологій Bilkent Üniversitesi

Крім того, він визначає позитивний результат протягом 5-10 секунд, але якщо він негативний, то процес може зайняти до 20 секунд.

Зараз очікується схвалення турецької влади на використання приладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає покарання за підробку тестів на коронавірус (COVID-19). Документ буде зареєстрований вже найближчим часом.