В Турции создали прибор для диагностики COVID-19 вместо ПЦР-тестов

София Ковнир Мир 00:59, 4.01.2021

Ученые исследовательского центра Билькентского университета заявили о разработке прибора Diagnovir, который сможет заменить привычные ПЦР-тесты на коронавирус.

По словам исследователей, новое изобретение сможет в течение 10 секунд показать результат с точностью 99%. Об этом стало известно на официальном сайте центра.

Так, прибор разработали на основе нанотехнологий. Во время проведения анализа с помощью этого изобретения необходимо взять мазок изо рта пациента, после этого смешать его с раствором и добавить в чип.

Один из ученых отметил, что прибор с высокой точностью определяет присутствие патогенов, получая флуоресцентный сигнал.

Прибор Diagnovir разработали на основе нанотехнологий
Bilkent Üniversitesi

Кроме того, он определяет положительный результат в течение 5-10 секунд, но если он отрицательный, то процесс может занять до 20 секунд.

На данный момент ожидается одобрение турецких властей на использование прибора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на коронавирус (COVID-19). Документ будет зарегистрирован уже в ближайшее время.

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Мир

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