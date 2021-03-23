У США згорів дотла будинок для літніх: є жертва і постраждалі. Відео

У вівторок, 23 березня, в окрузі Рокленд (США) сталася масштабна пожежа в будинку для літніх людей "Evergreen Court". Унаслідок загинув один із його жителів – він помер у лікарні, а один із пожежних вважається зниклим без вісті.

Займання почалося приблизно о 1:40 ночі за місцевим часом, пише NBC New York. Пожежа була настільки сильною, що частина будівлі зруйнувалася, за словами надзвичайників, вона не підлягає відновленню (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Згорілий будинок престарілих був розрахований на 200 осіб, у ньому проживало від 100 до 125 людей похилого віку, проте точна кількість досі невідома. Були врятовані 20-30 осіб, частину з них евакуювали до іншої установи.

Під час гасіння вогню постраждали двоє пожежників. Одного з них відпустили після надання медичної допомоги, а другого вирішили залишити в лікарні, бо він надихався диму і чадного газу.

Зниклий безвісти пожежний встиг подати сигнал лиха. Відомо, що він перебував на третьому поверсі зруйнованої частини будівлі. На місце події прибув мініекскаватор: з його допомогою було вирішено шар за шаром прибирати уламки, щоб знайти чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Південній Каліфорнії (США) в будинку стався вибух феєрверків. Унаслідок загинули двоє людей, ще троє отримали легкі травми.