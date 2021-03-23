В США сгорел дотла дом престарелых: есть жертва и пострадавшие. Видео

Во вторник, 23 марта, в округе Рокленд (США) случился масштабный пожар в доме престарелых "Evergreen Court". В результате погиб один из его жителей – он скончался в больнице, а один из пожарных считается пропавшим без вести.

Возгорание началось около 1:40 ночи по местному времени, пишет NBC New York. Пожар был настолько сильным, что часть здания разрушилась, по словам чрезвычайников, оно не подлежит восстановлению (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сгоревший дом престарелых был рассчитан на 200 человек, в нем проживало от 100 до 125 пожилых людей, однако точное количество до сих пор неизвестно. Были спасены 20-30 человек, часть из них эвакуировали в другое учреждение.

В ходе тушения огня пострадали двое пожарных. Одного из них отпустили после оказания медицинской помощи, а второго решили оставить в больнице, так как он надышался дыма и угарного газа.

Пропавший без вести пожарный успел подать сигнал бедствия. Известно, что он находился на третьем этаже рухнувшей части здания. На место происшествия прибыл мини-экскаватор: с его помощью было решено слой за слоем убирать обломки, чтобы найти мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Калифорнии (США) в доме произошел взрыв фейерверков. В результате погибли два человека, еще трое получили легкие травмы.