У США вимагають порушити кримінальну справу проти Трампа

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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У США вимагають порушити кримінальну справу проти Трампа

У США від Федерального бюро розслідувань вимагають почати кримінальне розслідування щодо чинного президента Штатів Дональда Трампа.

Відповідний запит до американських правоохоронців відправили конгресмени від Демократичної партії США Тед Лью і Кетлін Райс, про що в Twitter повідомив один із політиків.

Вони заявили, що Трамп "брав участь у підбурюванні або змові з метою скоєння низки злочинів на виборах".

"Як колишні прокурори ми з Кетлін Райс вважаємо, що Дональд Трамп учинив кілька злочинів, коли під час розмови з держсекретарем штату Джорджія Раффенспергером вимагав знайти 11 780 голосів виборців. Сьогодні ми направили у ФБР лист із вимогою порушити кримінальну справу", – йдеться в повідомленні.

У США вимагають порушити кримінальну справу проти Трампа

Під час розмови, запис якої був отриманий NBC News, Трамп попросив Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів, щоб він позбавив обраного президента Джо Байдена переваги в штаті.

"Тож дивіться. Все, що я хочу зробити, це ось що. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на одиницю більше, ніж у нас", – нібито говорив Трамп.

Зазначається, що телефонний дзвінок тривав приблизно годину. Під час бесіди Трамп нібито неодноразово підштовхував Раффенспергера до зміни загальної кількості голосів, одночасно спрямовуючи на нього і його співробітників шквал дискредитованих теорій змови. Також нібито Трамп погрожував кримінальною відповідальністю.

"Народ Джорджії розгніваний. Люди в країні розгнівані. І немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що ви перерахували голоси", – говорив Трамп у телефонній розмові.

Водночас Раффенспергер і головний юрисконсульт його офісу Раян Герман під час телефонної розмови спростовували заяви Трампа, іноді заявляючи йому, що його звинувачення в шахрайстві помилкові.

"Що ж, пане президенте, проблема в тому, що у вас неправильні дані", – стверджував Раффенспергер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп звинуватив у своїй поразці на виборах машини для голосування, які нібито допустили багато помилок.

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