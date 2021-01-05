В США потребовали возбудить уголовное дело против Трампа

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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В США потребовали возбудить уголовное дело против Трампа

В США от Федерального бюро расследований потребовали начать уголовное расследование в отношении действующего президента Штатов Дональда Трампа.

Соответствующий запрос к американским правоохранителям отправили конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс, о чем в Twitter сообщил один из политиков.

Они заявили, что Трамп "участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений на выборах".

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело", – говорится в сообщении.

В США потребовали возбудить уголовное дело против Трампа

Во время разговора, запись которого была получена NBC News, Трамп попросил Бреда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы он лишил избранного президента Джо Байдена перевеса в штате.

"Так что смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на единицу больше, чем у нас", – якобы говорил Трамп.

Отмечается, что телефонный звонок длился около часа. Во время беседы Трамп якобы неоднократно подталкивал Раффенспергера к изменению общего количества голосов, одновременно обрушивая на него и его сотрудников шквал дискредитированных теорий заговора. Также якобы Трамп угрожал уголовной ответственностью.

"Народ Джорджии рассержен. Люди в стране рассержены. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали голоса", – говорил Трамп в телефонном разговоре.

При этом Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса Райан Герман во время телефонного разговора опровергали заявления Трапмпа, иногда заявляя ему, что его обвинения в мошенничестве ошибочны.

"Что ж, господин президент, проблема в том, что у вас неверные данные", – утверждал Раффенспергер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп обвинил в своем поражении на выборах машины для голосования, которые якобы допустили много ошибок.

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