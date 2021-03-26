У США університет виплатить близько мільярда доларів через гінеколога-збоченця

Університет у Південній Каліфорнії (США) виплатить 852 млн доларів жінкам, які стали жертвами домагань і насильства з боку його співробітника.

Колективний позов на гінеколога Джорджа Тіндалла надіслали 710 постраждалих. Він працював у медичному центрі студентського містечка близько 30 років, повідомляє "Сегодня".

Перші скарги на особливості огляду з'явилися ще в дев'яностих, але керівництво клініки й університету роками не звертало уваги на заяви студенток і намагалося приховати скандал.

Медичної ліцензії лікаря позбавили тільки 2018 року, коли постраждалих були вже сотні. Сам Тіндалл своєї провини не визнав і говорив, що всі маніпуляції були виключно медичними.

"Це історичне врегулювання позову відбулося завдяки мужності сотень жінок, у яких вистачило сміливості перестати мовчати і висловитися", – сказав адвокат однієї з потерпілих дівчат.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Нідерландах гінеколог Ян Вільдшут запліднив щонайменше 17 жінок, які вважали, що отримують сперму від анонімних донорів.