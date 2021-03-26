В США университет выплатит около миллиарда долларов из-за гинеколога-извращенца

Университет в Южной Калифорнии (США) выплатит 852 млн долларов женщинам, которые стали жертвами домогательств и насилия со стороны его сотрудника.

Коллективный иск на гинеколога Джорджа Тиндалла направили 710 пострадавших. Он работал в медицинском центре студенческого городка около 30 лет, сообщает "Сегодня".

Первые жалобы на особенности осмотра появились еще в девяностых, но руководство клиники и университета годами не обращало внимания на заявления студенток и пыталось скрыть скандал.

Медицинской лицензии врача лишили только в 2018 году, когда пострадавших были уже сотни. Сам Тиндалл своей вины не признал и говорил, что все манипуляции были исключительно медицинскими.

"Это историческое урегулирование иска произошло благодаря отваге сотен женщин, у которых хватило мужества перестать молчать и высказаться", – сказал адвокат одной из пострадавших девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Нидерландах гинеколог Ян Вильдшут оплодотворил по меньшей мере 17 женщин, которые считали, что получают сперму от анонимных доноров.