У США на заводі зіпсували 15 млн доз COVID-вакцини від Johnson & Johnson

У США співробітники заводу в Балтіморі (штат Меріленд) допустили помилку при змішуванні інгредієнтів для вакцини від COVID-19 і так зіпсували близько 15 млн доз препарату виробника Johnson & Johnson.

Про це пише The New York Times. Відзначається, що інцидент стався на підприємстві Emergent BioSolutions, виробничого партнера Johnson & Johnson і AstraZeneca.

"Під час контролю якості виявлена одна партія лікарської субстанції, яка не відповідає стандартам якості", – зазначив представник компанії Johnson & Johnson Джейк Сарджент, додавши, що ця партія не дійшла до подальших етапів виробничого процесу.

Федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою. Відзначається, що дози, які раніше були розподілені між американськими медзакладами, – безпечні, оскільки їх зробили в Нідерландах. Однак, всі подальші поставки Johnson & Johnson, які, за прогнозами, в наступному місяці повинні скласти десятки мільйонів доз, повинні надходити з заводу в Балтіморі.

Відзначається, що в результаті інцидент призупинив майбутні поставки Johnson & Johnson в США – на період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало до застосування однодозову вакцину проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson. Препарат призначений для осіб старше 18 років.