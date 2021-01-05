В Сербии взорвалось кафе с людьми, более 40 пострадавших

В Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадало по меньшей мере 42 человека.

Об этом 5 января сообщило издание РТС. Среди раненых есть двое детей.

В прокуратуре отметили, что четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Двенадцать пострадавших доставили в клинический центр Приштины, 22 человека госпитализированы в больницу города Урошевац.

На месте происшествия начали работать пожарные и спасатели.

Правоохранители занялись расследованием причин инцидента.

По предварительной версии, взорваться мог баллон с газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах, на улице Почтовой, 3 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, пострадал один человек. Спасатели провели эвакуацию 12 жителей дома.