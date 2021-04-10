У Росії заявили про перехоплення американського військового літака. Відео

Софія Закревська Світ 11:44, 10.04.2021 Оновлено: 11:51, 10.04.2021

Російський винищувач МіГ-31 був піднятий у небо для того, щоб перехопити над Тихим океаном американський розвідувальний літак RC-135 і не допустити "порушення державного кордону Росії".

Про це пишуть РИА Новости з посиланням на повідомлення Національного центру управління обороною РФ. У Росії заявили про те, що політ було здійснено відповідно до міжнародних правил.

"Для впізнання повітряної цілі та недопущення порушення державного кордону Росії в повітря було піднято винищувач МіГ-31 зі складу чергових із протиповітряної оборони сил Східного військового округу", – вказано в повідомленні Міноборони РФ.

Зазначається, що американський військовий літак здійснив розворот, а МіГ-31 після цього повернувся на аеродром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, винищувачі НАТО із 29 березня по 4 квітня сім разів піднімали на перехоплення російських літаків. Активність авіації спостерігалася над Балтійським морем.

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