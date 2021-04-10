В России заявили о перехвате американского военного самолета. Видео

София Закревская Мир 11:44, 10.04.2021 Обновлено: 11:51, 10.04.2021

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо для того, чтобы перехватить над Тихим океаном американский разведывательный самолет RC-135 и не допустить "нарушение государственной границы России".

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ. В России заявили о том, что полет был осуществлен в соответствии с международными правилами.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", – сказано в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что американский военный самолет совершил разворот, а МиГ-31 после этого вернулся на аэродром.

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители НАТО с 29 марта по 4 апреля семь раз поднимали на перехват российских самолетов. Активность авиации наблюдалась над Балтийским морем.

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Мир

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