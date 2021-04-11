У Перу через відсутність кисню померли понад 10 хворих на коронавірус

Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Світ
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У Перу через відсутність кисню померли понад 10 хворих на коронавірус

В одній лікарень Перу через відсутність кисню померли щонайменше 12 людей, які хворіли на коронавірус.

Про це повідомляє агентство EFE. Трагедія сталася 9 квітня.

Кисень в резервуарі лікарні закінчився, а постачальники не поповнили його своєчасно. Компанія заявила, що у регіоні у них не було необхідних запасів кисню. Родичі померлих звернулися до влади з вимогою провести ретельне розслідування і притягнути винних до відповідальності. У свою чергу представники прокуратури повідомили про початок попереднього розслідування обставин трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерка закордонних справ Перу Елізабет Астете подала у відставку після зізнання в тому, що вона ввела першу дозу вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinopharm до клінічних випробувань і початку національної програми імунізації.

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