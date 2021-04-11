В Перу из-за отсутствия кислорода умерли более 10 больных коронавирусом

В одной из больниц Перу из-за отсутствия кислорода умерли по меньшей мере 12 человек, которые болели коронавирусом.

Об этом сообщает агентство EFE. Трагедия произошла 9 апреля.

Кислород в резервуаре больницы закончился, а поставщики не пополнили его своевременно. Компания заявила, что в регионе у них не было необходимых запасов кислорода. Родственники умерших обратились к властям с требованием провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности. В свою очередь представители прокуратуры сообщили о начале предварительного расследования обстоятельств трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерка иностранных дел Перу Элизабет Астете подала в отставку после признания в том, что она ввела первую дозу вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm к клиническим испытаниям и начала национальной программы иммунизации.