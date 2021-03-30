У Нідерландах затримали українця із сумками, набитими 3 млн євро

У Нідерландах затримали 45-річного українця, в машині якого знайшли 3 млн євро готівкою.

На допиті чоловік не зміг чітко пояснити поліцейським, звідки він отримав таку суму. Про це повідомив місцевий портал NOS.

Інцидент стався в нідерландському муніципалітеті Ландграф ще 2 березня, але копи поінформували про це тільки зараз.

В автомобілі чоловіка з України виявили три сумки для покупок, набиті пачками грошей. Сума готівки становила 2 947 750 євро. Як видно на фото, пачки купюр були перев'язані резинками.

Правоохоронці підозрюють, що кошти могли бути здобуті злочинним способом.

Детективи вистежили чоловіка з його листування в службі обміну зашифрованими повідомленнями Sky ECC.

Станом на 30 березня українця тимчасово звільнили з-під варти, але розслідування проти нього досі триває.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Національна поліція повідомила про підозру двом українцям, які, за версією слідства, брали участь у міжнародній шахрайській схемі, заробляючи до 10 млн євро щомісяця. Зловмисники продавали громадянам інших країн різні активи через інтернет, потім вимагали внесення додаткової оплати, а далі блокували акаунти інвесторів.