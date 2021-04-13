У Латвії дипломат РФ влаштував вечірку в карантин і показував непристойні жести. Фото

Військовий аташе Росії в Латвії Руслан Ушаков влаштував вечірку в своєму дворі, порушуючи правила карантину, під час якої показував непристойні жести сусідам.

У зв'язку з цим МЗС Латвії висловив протест тимчасовому повіреному посольства РФ в країні Вадиму Васильєву. Про це 13 квітня на офіційному сайті повідомила пресслужба відомства.

Фотографії з вечірки опублікувало видання Delfi. Попередньо, вона пройшла ще в кінці березня на подвір'ї одного з приватних будинків у районі Риги Кенгарагс.

Російський військовий аташе зібрав у своєму дворі близько 10 осіб, що порушувало карантинні обмеження. Згодом гості роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами, зазначили журналісти.

Непристойні жести Ушаков почав показувати сусідам після конфлікту: ті викликали поліцію, поскаржившись на гучну музику.

"Після короткої розмови з Ушаковим стражі закону в підсумку поїхали, не зробивши жодних дій", – сказано в повідомленні.

Руслан Ушаков Delfi

Представник Муніципальної поліції Риги Ласма Грейдане підтвердила виданню, що 27 березня на адресу в Кергарагсі було отримано відразу два виклики за незаконні збори та можливе порушення карантину. Копи не виявили порушень, заявила Грейдане.

Вечірка в Ушакова Delfi

Російський дипломат порушив карантин Delfi

Як наслідок, МЗС Латвії "дуже серйозно сприйняло цю подію" і назвало такі дії російського дипломата неприйнятними.

"Віденська конвенція надає певні привілеї, проте будь-якому представникові дипломатичної служби слід поводитися шанобливо та дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином слід ставитися до представників правоохоронних установ, які виконують професійні обов'язки", – вказало Міністерство закордонних справ.

Гості росіянина роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами Delfi

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Страсбурзі (Франція) водій російського дипломата нібито викрав і перепродав велосипедів на загальну суму понад 100 тисяч євро.