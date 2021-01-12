NASA оприлюднило нове фото галактики-"двійника" Чумацького Шляху

Вчені отримали новий знімок галактики NGC 613 від телескопа Hubble – космічний об’єкт дуже схожий на наш Чумацький Шлях.

Зображення оприлюднено на сайті обсерваторії космічного телескопа. Вперше об’єкт виявив ще у 1798 році німецько-англійський астроном Вільям Гершель.

NGC 613 – у південному сузір'ї Скульптора на відстані 67 млн світлових років від Землі. Вона є класичним прикладом спіральної галактики з перемичкою. Саме такою є і Чумацький Шлях. Загалом перемичку має приблизно дві третини спіральних галактик у Всесвіті.

Раніше Hubble вдалося сфотографувати унікальну галактику, що схожа на "розплавлене кільце". Її ще називають кільцем Ейнштейна. На кадрі можна розгледіти галактику GAL-CLUS-022058s, розташовану в сузір'ї Форнакса (Піч) у Південній півкулі неба. Це найбільше та одне з найповніших кілець Ейнштейна, що коли-небудь виявляли у Всесвіті.

Існування галактик такого штибу легендарний учений уперше описав у своїй теорії відносності. Їхня особливість – незвичайна форма, яка пояснюється процесом гравітаційного лінзування. Його суть полягає в тому, що світло, яке падає здалеку, викривлюється та притягується гравітацією об'єкта між його джерелом і джерелом світла спостерігача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Hubble отримав якісний знімок спіральної галактики NGC 4845. Її особливість у тому, що в центрі є надмасивна чорна діра, чия маса в сотні тисяч разів перевищує масу Сонця.

Зазначена галактика розташована на відстані приблизно 65 млн світлових років від Землі у сузір'ї Діви. Її першовідкривачем є Гершель, який виявив цю галактику в січні 1784 року.