NASA опубликовало новое фото галактики-"двойника" Млечного Пути

Ученые получили новый снимок галактики NGC 613 от телескопа Hubble – космический объект очень похож на наш Млечный Путь.

Изображение опубликовано на сайте обсерватории космического телескопа. Впервые объект обнаружил еще в 1798 году немецко-английский астроном Уильям Хершель.

NGC 613 находится в южном созвездии Скульптора на расстоянии 67 млн световых лет от Земли. Она является классическим примером спиральной галактики с перемычкой. Именно такой является и наш Млечный Путь. В целом перемычку содержат около двух третей спиральных галактик во Вселенной.

Ранее Hubble удалось сфотографировать уникальную галактику, напоминающий "расплавленное кольцо". Ее еще называют кольцом Эйнштейна. В кадре можно разглядеть галактику GAL-CLUS-022058s, расположенную в созвездии ФОРНАКС (Печь) в Южном полушарии неба. Это самое большое и одно из самых полных колец Эйнштейна, что когда-нибудь проявляли во Вселенной.

Существование галактик такого рода легендарный ученый впервые описал в своей теории относительности. Их особенность – необычная форма, которая объясняется процессом гравитационного линзирования. Его суть заключается в том, что свет, падающий издалека, искривляется и привлекается гравитацией объекта между его источником и источником света наблюдателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Hubble получил качественный снимок спиральной галактики NGC 4845. Ее особенность в том, что в центре находится сверхмассивная черная дыра, чья масса в сотни тысяч раз превышает массу Солнца.

Указанная галактика находится на расстоянии примерно 65 млн световых лет от Земли в созвездии Девы. Ее первооткрывателем является Гершель, обнаружил эту галактику в января 1784 года года.