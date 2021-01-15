У КНДР похвалилися балістичними ракетами для підводних човнів. Фото

У Північній Кореї пройшов військовий парад, на якому була продемонстрована балістична ракета для підводних човнів.

Його на трибуні приймав лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Парад, який проходив 14 січня ввечері, був присвячений VIII з'їзду Трудової партії країни.

В агентстві назвали ракету "найпотужнішою у світі зброєю".

"Балістичні ракети для підводних човнів з'являються на площі одна за одною, демонструючи міць наших революційних збройних сил", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу КНДР також продемонструвала ракету на параді в жовтні 2020 року. Тоді захід був присвячений 75-річчю заснування Трудової партії Кореї.

Під час параду була представлена міжконтинентальна балістична ракета "Пуккиксон 4-А", а Кім Чен Ин сказав, що чекає, коли "народи двох країн знову візьмуться за руки".