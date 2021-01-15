В КНДР похвастались баллистическими ракетами для подлодок. Фото

В Северной Корее прошел военный парад, на котором была продемонстрирована баллистическая ракета для подводных лодок.

Его на трибуне принимал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Парад, который проходил 14 января вечером, был посвящен VIII съезду Трудовой партии страны.

В агентстве назвали ракету "самым мощным в мире оружием".

"Баллистические ракеты для подводных лодок появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз КНДР также продемонстрировала ракету на параде в октябре 2020 года. Тогда мероприятие было посвящено 75-летию основания Трудовой партии Кореи.

Во время парада была представлена межконтинентальная баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А", а Ким Чен Ын сказал, что ждет, когда "народы двух стран снова возьмутся за руки".