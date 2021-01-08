У Китаї через COVID-19 ізолювали місто з 11 млн населення

Через спалах захворюваності на коронавірус в місті Шицзячжуан – столиці китайської провінції Хебей – ввели жорсткий локдаун.

Всіх жителів 11-мільйонного мегаполісу протестують на наявність інфекції, повідомляє South China Morning Post.

З містом призупинили транспортне сполучення, а людям рекомендували не залишати його без необхідності.

Також обмежувальні заходи мають намір ввести і в іншому місті – Сінтай, в якому проживає 7 млн осіб.

Видання зазначає, що в Шицзячжуані зареєстрували 120 нових випадків зараження, 69 з яких – безсимптомні. У Сінталі поки є тільки один інфікований.

Всього за час пандемії в Китаї зафіксовано 87 331 випадок зараження коронавірусом. З них 82 176 осіб одужали і 4 634 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий спалах захворюваності на COVID-19 у Китаї зафіксували 4 січня. Тоді в країні за добу виявили 70 нових випадків.