У Казахстані на виборах перемагає партія Назарбаєва – екзит-пол

Згідно з результатами екзит-полу, на парламентських виборах, які відбулися в Казахстані 10 січня, перемагає партія першого президента країни Нурсултана Назарбаєва Nur Otan.

Про це повідомляє zakon.kz. За даними опитувань, зазначену політичну силу підтримали 71,97% виборців. Що стосується інших партій, то їхні попередні результати мали такий вигляд:

Народна партія Казахстану – 9,03%.

Народно-демократична партія "Ауыл" – 5,75%.

Демократична партія Казахстану "Ак жол" – 10,18%.

Політична партія "Адал" – 3,07%.

Зазначимо, що Народна партія Казахстану і "Ак жол", очевидно, долають бар'єр в 7%. Отже, вони потрапляють до складу нижньої палати парламенту – Мажиліс.

Як розповіла директорка дослідницького інституту "Қоғамдиқ пікір", який організував екзит-пол, Айнур Мажитова, опитування проводилося на 600 дільницях. Зокрема, про політичні уподобання запитували жителів міст Нур-Султан, Алмати, Шимкент, всіх обласних центрів. Загалом інтерв'юери опитали 244 тисячі осіб.

Однак остаточні підсумки виборів в Казахстані стануть відомі 17 січня – саме до цієї дати Центральна виборча комісія країни повинна підрахувати всі бюлетені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня громадяни Казахстану обирали як депутатів нижньої палати парламенту, так і масліхатів (місцевих органів влади). У бюлетенях було представлено п'ять партій, в які входять 312 висуванців.