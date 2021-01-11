В Казахстане на выборах побеждает партия Назарбаева – экзит-пол
Согласно результатам экзит-пола, на парламентских выборах, которые прошли в Казахстане 10 января, побеждает партия первого президента страны Нурсултана Назарбаева Nur Otan.
Об этом сообщает zakon.kz. По данным опросов, указанную политическую силу поддержали 71,97% избирателей. Что касается других партий, то их предварительные результаты выглядели так:
Народная партия Казахстана – 9,03%.
Народно-демократическая партия "Ауыл" – 5,75%.
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 10,18%.
Политическая партия "Адал" – 3,07%.
Отметим, что Народная партия Казахстана и "Ак жол", судя по всему, преодолевают барьер в 7%. Следовательно, они попадают в состав нижней палаты парламента – Мажилис.
Как рассказала директор исследовательского института "Қоғамдық пікір", который организовал экзит-пол, Айнур Мажитова, опрос проводился на 600 участках. В частности, о политических предпочтениях спрашивали жителей городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, всех областных центров. В общей сложности интервьюеры опросили 244 тысячи человек.
Однако окончательные итоги выборов в Казахстане станут известны 17 января – именно до этой даты Центральная избирательная комиссия страны должна подсчитать все бюллетени.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января граждане Казахстана избирали как депутатов нижней палаты парламента, так и маслихатов (местных органов власти). В бюллетенях было представлено пять партий, в которые входят 312 выдвиженцев.