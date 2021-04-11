У Європарламенті закликали посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі

Німецький політик і депутат Європейського парламенту Манфред Вебер запропонував жорстко відреагувати на посилення російської військової присутності на кордоні з Україною і, в разі подальшої ескалації, застосувати до Москви санкції.

Наприклад, заморозити рахунки олігархів і від'єднати РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, передає Oldenburger Onlinezeitung. У російській Держдумі у відповідь сказали, нібито заклик Вебера є "політичним піаром".

"Путін повинен знати ціну своїм діям... Час дозованих санкцій настав", – зазначив Вебер.

Так, голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті підкреслив, що такі санкційні кроки, як заморожування рахунків і блокування SWIFT, слід вжити, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій".

Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль він вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено.

Вебер підкреслив, що Євросоюз і США повинні показати Росії, що певні наслідки настануть для її керівництва, якщо воно продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська.

"Відповідь західних країн на такі дії Москви має бути сильною і недвозначною", – додав Вебер.

У відповідь голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що заклик Манфреда Вебера посилити європейські й американські санкції проти Росії "не має під собою реальних підстав і є скоріше політичним піаром".

"З таким завзяттям західним політикам варто осаджувати Україну, щоб не допустити ескалації й військового сценарію на південному сході країни, якщо, звичайно, їх цікавить насамперед мир на Донбасі", – процитувало російського депутата ТАСС.

На його думку, Заходу байдужі життя жителів "Л/ДНР". Замість цього йому нібито важливіше "розкручувати санкційну спіраль, звинувачувати і демонізувати Москву".

"Тупикова лінія, або, як сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров, тупня", – висловився Слуцький.

Зі свого боку міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер в Twitter підкреслила: "якщо Росії немає чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська, куди і з якою метою переміщаються".

Водночас пропагандисти Кремля в ефірі росТБ заявили про можливість Росії застосувати тактичну ядерну зброю і "здійснити демонстраційний вибух", щоб показати Україні та США "рішучість намірів Москви".

Скриншот Twitter A. Kramp-Karrenbauer

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції та Німеччині висловили невдоволення тим, що Росія проігнорувала засідання ОБСЄ, присвячене ситуації довкола України й концентрації російський військ біля її кордонів.