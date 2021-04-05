У Бангладеш затонув пором із 48 пасажирами. Фото

У Бангладеш 4 квітня затонув пором "Рабіт аль-Хасан" із 48 пасажирами на борту. Він зіткнувся з вантажним судном у річці Шіталакшья поблизу міста Нараянгандж.

Рятувальники виявили тіла п'яти жінок, ще 21 пасажир зник безвісти, повідомляє Reuters. Операція з порятунку пасажирів триває (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Причина події поки не відома, НП розслідуватиме спеціальний комітет. Сім'ям загиблих виділять по 25 тисяч бангладешських так (близько 8300 гривень) на поховання, передає Bangla Tribune.

Відомо, що пором був перевантажений людьми, які поспішали в своє рідне місто через введення загальнонаціонального локдауну після сплеску випадків коронавірусу.

Відзначимо, що Бангладеш повідомила про рекордний приріст хворих у 7087 випадків у неділю, 4 квітня, унаслідок чого загальна кількість випадків досягла 637 364 осіб, а 9266 хворих померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Казахстані впав військовий літак Ан-26 прикордонної служби. На борту перебувало шестеро осіб. Трагедія сталася в районі аеропорту Алма-Ати під час заходу на посадку.