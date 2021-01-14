Так случилось, что в далеком совке мой родственник служил на гидрографическом (шпионском) судне черноморского флота. Для тех, кто не в курсе, что это такое и как выглядело, поясню. Само судно со стороны выглядело как гражданский, скорее – пассажирский пароход. Все покрашено в белый цвет, в отличии от "серых коробок", никаких бортовых номеров и прочего, что сразу говорит о военной принадлежности корабля. Ну и понятно – никаких пушек и прочего обвеса. Но почти весь экипаж – военные моряки, за исключением гражданских специалистов из закрытых НИИ и "почтовых ящиков".

Официально судно измеряло глубину вод, температуру воды и длину плавников у рыб и другой живности. На самом же деле, судно выполняло задачи, связанные с обеспечением связи, электронной разведки и прочих вещей, которые потом стали выполнять автоматические станции. Но в то время вся электроника была на лампах и потому для установки оборудования требовалось много места. В общем, судно было внушительным и болталось в районе сирийского Тартуса, Карачи, Коломбо и прочих экзотических мест, о существовании которых простые правоверные совки даже не подозревали.

В отличии от военных кораблей, которые просто болтались в море и к берегу подходили только к своим базам или заходили в порты редких "дружественных стран", где личный состав почти никогда не сходил на берег, у гидрографии было приятное исключение. Они не только сходили "тройками" – два члена экипажа и особист, но им еще и выдавали валюту. На нее они закупали в заграницах всяческий дефицит и поскольку их особо никто не мог "шмонать" на въезде в совок, то завозили различный товар на продажу.

Так вот, когда родственник отправился в такое долгое плавание и потом – возвращался назад, его жена (как и остальные) встречала его у причала. В общем, на родной берег сходили "ангины" (военные моряки) с чемоданами, которые им отрывали руки. Отрывали потому, что в те времена, самый серьезный "подъем" получался на тканях типа гипюр и кремплен. Кто застал те времена, знают, о чем речь. И вот эта мануфактура набивалась так, что чемодан весил немногим меньше, чем якорь судна.

В общем, родственница уже подсчитывала, сколько скосит бабла от перепродажи этих сокровищ, но радость была недолгой. Дома обнаружилось, что ее муж никаких тканей или чего-то еще – не привез, поскольку на валюту было куплено бухло и выпито еще в пути. Ну а чемодан был загружен всякими ракушками. Он как-то хвастался мелкими ракушками и рассказывал, за сколько "за бугром" такие можно продать. В общем, он себя считал натуральным миллионером, а его жена только молча делала ртом, как рыба.

Такое повторялось почти каждый раз и плюс к тому, родственник был не один такой "коллекционер", поскольку многие тоже устраивали фестиваль дегустации вискарей, джинов и прочей огненной воды, которой теперь никого не удивишь, а в те времена это было что-то особенное.

Поскольку все эти кораллы, ракушки, морские звезды и прочая сушеная морская фауна в быту была совершенно бесполезной, то до практического применения изредка доходили только большие ракушки, из которых делали пепельницы. Владелец такого предмета как бы намекал гостям, что возможно, он бывал за границей, что сразу повышало его статус и он, стряхивая туда пепел Мальборо, казался кем-то средним между графом и принцем.

А иногда из этого добра склеивали что-то замысловатое, аляповатое и бестолковое, что наверняка оценили бы Эллочка Людоедочка и Фима Собак. Назначение таких предметов было вовсе не очевидным, но владелец раритета всегда смотрел на гостя снисходительно, мол – темнота, колхоз!

Но вот очень похоже на то, что прямо сейчас мы наблюдаем нечто подобное, только несколько в другой сфере деятельности.

СЦЕНА 2 Реальность

Когда этот материал только начинал обретать вид текста, в Конгрессе США началось голосование Нижней палаты за импичмент президенту Трампу. За что ему выдвинут уже второй импичмент за одну его четырехлетнюю каденцию, повторять не станем, но это уже сделало Трампа рекордсменом. И вот прямо сейчас голосование завершилось. За резолюцию, одобряющую начало процедуры импичмента, проголосовал 231 конгрессмен, против – 197, а 5 конгрессменов, 1 демократ и 4 республиканца – заблудились в лабиринтах Капитолия, так и не добравшись до зала для голосования.

Как и ожидалось, за резолюцию проголосовали все конгрессмены-демократы, кроме одного потерявшегося. У республиканцев – более пестрая картина. 10 из них проголосовали "За", четверо – заблудились и все 197 голосов "против" были набраны исключительно силами республиканской фракции. Собственно говоря, это -хороший результат в том плане, что голосование республиканцев было предсказуемым, а вот 10 штыков от республиканцев это – сюрприз. Да и 4 не голосовавших – тоже важный показатель потому, что эти люди не явились на голосование в критический для Трампа момент.

Их голоса хоть и нельзя никуда плюсовать: ни в одну, ни в другую сторону, но точно – можно минусовать от голосов республиканцев, чем был продемонстрирован пусть и не решительный, но все же – раскол некогда монолитных позиций. По крайней мере, на голосовании по первому импичменту картина была явно другой.

Ну и перед началом голосования стало известно о том, что спикер Сената Митч Макконнелл выступил с заявлением о том, что независимо от того, как проголосует Нижняя палата, он не намерен собирать Верхнюю палату на экстренное заседание до первого планового заседания новой сессии, которое состоится 19 января, накануне дня инаугурации.

По большому счету, это уже на скорость не влияет, и если бы даже Сенат собрался завтра или послезавтра, то отстранение от власти Трампа уже менее, чем за неделю, ничего кардинально не изменило бы. Просто США получили бы фамилию еще одного президента, который был у власти меньше недели.

В данном случае, речь идет о том, чтобы доведенная до конца процедура импичмента полностью и навсегда выкинула Трампа из большой американской политики и поставила точку в его токсичном влиянии на политические процессы и собственную партию.

Ожидается, что материалы, собранные для принятия решения об импичменте, будут направлены в Сенат буквально в эти минуты. И если ничего не изменится, то Верхняя Палата рассмотрит их 19 января и возможно, выйдет на решение не в этот день. Технически, может получиться так, что сразу после инаугурации президент Байден не сможет утвердить кандидатуры собственного правительства, поскольку Верхняя палата будет еще занята импичментом.

Хотя, сформулировав лишь один и вполне очевидный пункт обвинения, демократы создали все предпосылки для крайне быстрого принятия окончательного решения, которое таки может собрать нужные голоса в Сенате, несмотря на большинство республиканцев. Там оппозиция Трампу выше, чем в нижней палате, но в таком случае возникает резонный вопрос о том, почему бы Сенату не собраться "чисто завтра?" И нам кажется, что для ответа на этот вопрос как раз и понадобятся ракушки и кораллы.

СЦЕНА 3 Из "князи" – в грязи

Чувствуя тональность игры в исполнении республиканцев понимая ее цели, вполне можно было предугадать ходы всех ключевых фигур. Так, инициатором импичмента формально могло выступить правительство, вице-президент и Конгресс. Правительство не может этого физически сделать просто потому, что Трамп его настолько зачистил от всех, кто мог высказывать собственное мнение и тем более – оппонировать ему, что там попросту не осталось людей, способных на подобную инициативу.

С Пенсом – сложнее. В общем, республиканцы, имеющие президентские амбиции, прекрасно понимают, что Трамп захлебнулся собственным ядом и то, что он либо сам рухнет, в политическом смысле, либо его обрушат уголовным преследованием – вопрос времени. Собственно говоря, маневр Пенса на голосовании по итогам выборов был не только актом законопослушности и конституционных действий, но и элементом политической игры.

Никто сейчас не может наверняка сказать, что будет с Трампом в ближайшее время, будет он на свободе, в тюремной камере или на стуле с элетроподогревом. Одно ясно точно, как только он лишится президентских полномочий, желающих дать показания или написать громкие мемуары будет столько, что дедушке станет грустно. Тогда-то и найдется объяснение многим его поступкам.

В это самое время всем, кто был рядом с Трампом, надо иметь нужную дистанцию, чтобы не попасть под раздачу вместе с ним. Тот же Пенс ее уже создал публично и ни у кого не возникнет лишних вопросов, на сей счет. Но в этой игре надо знать меру. Ведь одно дело отстоять конституционный характере перехода власти, что скоро поймут и оценят самые упоротые трамписты, и совсем другое – топить Трампа собственными руками. Этого делать нельзя, поскольку республиканский электорат не поймет и может не простить.

А ведь он планировал выдвигаться на президента в 2024 году, что означает для остальных республиканцев необходимость его терпеть уже непонятно за что. Лузер – никому не нужен, но пока он еще не вышел из Овального кабинета, все республиканцы, так или иначе, пытаются набрать политических очков, демонстрируя то или иное отношение к Трампу.

Дистанцирование от него и умеренное осуждение дает собственную безопасность и делает задел на будущее, когда следователи нароют на него такое, что упоротый электорат вылечится очень быстро. Мы это наблюдаем у себя, когда очень многие, голосовавшие за зеленых, рассказывают что их и в Украине-то не было в день голосования, а проголосовали за него какие-то тупые ублюдки.

Так будет и с Трампом. Пройдет несколько месяцев и "дальнобой Павел" будет рассказывать о том, что его неправильно поняли и что он был самым большим противником Трампа. Известная история. И вот в этот момент те, кто уже сейчас обозначил дистанцию, подхватят эту часть электората, которая переобувается так же легко, как и дышит.

Но и зарываться ведь тоже нельзя, поэтому проголосовать за импичмент – вполне могут, но инициаторами – не будут точно, и тут Пенс и Макконнелл делают гроссмейстерские ходы. Они не суетятся и не забегают вперед, а дают возможность демократам закопать Трампа основательно и насовсем. Своими же руками этого делать нельзя, в смысле инициативы.

Думаю, что Сенат проголосует за импичмент и если республиканцам, проголосовавшим "за", кто-то попытается это предъявить, они легко могут парировать, что фактического отстранения от власти они не допустили и что именно они дали доработать Трампу до своего последнего дня и уйти из Белого дома не по импичменту, а своим ходом, на дембель.

А самым упоротым тоже есть что сказать, мол если ты надумываешь захват власти, то захватывай ее, а не гоняй шары на поле для гольфа и в собственных карманах. Делай, если решился. А если ты настолько ленив, что имея всю полноту власти, не смог все это организовать как надо, то кто тебе доктор? Такое позорище не может пройти без последствий, вот эти последствия в виде импичмента "в спину – они и есть".

Это будет легко рассказано электорату, и как это часто бывает, от любви до ненависти будет сделан тот самый один шаг и электорат уйдет в другие руки. Тем более, что импичмент сделает даже не возврат, а хоть какую-то возможность влияния на республиканскую партию – невозможным, что только на руку новым лидерам, тому же Пенсу или Макконнеллу.

А все вместе указывает на простую и уже состоявшуюся метаморфозу. Трамп уже превратился из субъекта большой политики США в объект. Теперь демонстрацией отношения к нему или его поступкам очень многие республиканцы формируют свой собственный имидж. Трамп же теперь играет роль какого-то утилитарного предмета, с помощью которого достигаются те или иные цели.

То есть, теперь он даже не пепельница, а подставка для нее, сделанная из мертвой ракушки. В последние дни пребывания в Белом доме его используют по полной программе так, как он сам привык использовать других. На самом деле, в эпопее с импичментом его судьба уже никого не интересует. Просто само мероприятие используется для целей, которые Трампа уже не касаются. Теперь его роль – подставка, а его цель – поддерживать пепельницу.

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