Трамп назвав Сенат США "нерозумним" через оборонний бюджет-2021

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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Трамп розкритикував Сенат США за схвалення оборонного бюджету без його поправок

Президент США Дональд Трамп розкритикував Сенат, який схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши накладене главою держави вето.

Як написав Трамп у Twitter, Сенат упустив можливість позбутися розділу 230, який "дає необмежену владу великим технологічним компаніям".

"Тепер вони хочуть дати людям, змученим китайським вірусом, $600, а не $2000, яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно", – зазначив він.

Скрин Twitter

Нагадаємо, в грудні обидві палати Конгресу схвалили проєкт оборонного бюджету, причому переважною більшістю голосів. Однак Трамп наклав на нього вето. За його словами, оборонний бюджет у нинішньому вигляді стане "подарунком Китаю і Росії".

Зокрема, Трамп виступав за скасування статті 230 закону про телекомунікації 1996 року, яка звільняє інтернет-платформи від юридичної відповідальності за розміщення користувацького контенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оборонний бюджет США передбачає військову допомогу Україні. Цього разу вона може скласти 250 млн доларів від Пентагону, як і було раніше. Також додатково Держдепартамент може виділити 115 млн.

Крім допомоги, документ розширює санкції проти російських трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", забороняє співпрацю американських і російських військових, і вводить санкції проти Туреччини за постачання російських ЗРК С-400.

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