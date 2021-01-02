Трамп назвав Сенат США "нерозумним" через оборонний бюджет-2021

Президент США Дональд Трамп розкритикував Сенат, який схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши накладене главою держави вето.

Як написав Трамп у Twitter, Сенат упустив можливість позбутися розділу 230, який "дає необмежену владу великим технологічним компаніям".

"Тепер вони хочуть дати людям, змученим китайським вірусом, $600, а не $2000, яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно", – зазначив він.

Нагадаємо, в грудні обидві палати Конгресу схвалили проєкт оборонного бюджету, причому переважною більшістю голосів. Однак Трамп наклав на нього вето. За його словами, оборонний бюджет у нинішньому вигляді стане "подарунком Китаю і Росії".

Зокрема, Трамп виступав за скасування статті 230 закону про телекомунікації 1996 року, яка звільняє інтернет-платформи від юридичної відповідальності за розміщення користувацького контенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оборонний бюджет США передбачає військову допомогу Україні. Цього разу вона може скласти 250 млн доларів від Пентагону, як і було раніше. Також додатково Держдепартамент може виділити 115 млн.

Крім допомоги, документ розширює санкції проти російських трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", забороняє співпрацю американських і російських військових, і вводить санкції проти Туреччини за постачання російських ЗРК С-400.