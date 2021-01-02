Трамп назвал Сенат США "неумным" из-за оборонного бюджета-2021

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Трамп раскритиковал Сенат США за одобрение оборонного бюджета без его поправок

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Сенат, который одобрил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев наложенное главой государства вето.

Как написал Трамп в Twitter, Сенат упустил возможность избавиться от раздела 230, который "дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям".

"Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно", – отметил он.

Скрин Twitter

Напомним, в декабре обе палаты Конгресса одобрили проект оборонного бюджета, причем подавляющим большинством голосов. Однако Трамп наложил на него вето. По его словам, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

В частности, Трамп выступал за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Как сообщал OBOZREVATEL, оборонный бюджет США предусматривает военную помощь Украине. В этот раз она может составить 250 млн долларов от Пентагона, как и было ранее. Также дополнительно Госдепартамент может выделить 115 млн.

Кроме помощи, документ расширяет санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", запрещает сотрудничество американских и российских военных, и вводит санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

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