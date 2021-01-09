Тіло українки, яка загадково зникла в Італії, знайшли в річці біля Риму

Мирослав Семенюк Світ 12:07, 9.01.2021 Оновлено: 12:21, 9.01.2021

Тіло 58-річної українки, про зникнення якої син заявив ще в середині грудня минулого року, знайшли в гирлі річки Тибр біля Риму.

Як пише Roma Today, труп, який сильно розклався, виявлено в Остії, яка вважається одним із районів столиці Італії. Слідів насильства на тілі не було.

Загибла жила більш ніж за 200 км від місця виявлення її тіла – в містечку Кастель-Вольтумо біля гирла річки Вольтурно (регіон Кампанія). Поліцейські припускають, що тіло могло віднести течіями річок.

Українка приїхала до Італії 20 років тому працювати доглядальницею і залишилася жити в країні.

Жінка фігурувала в базах даних поліції через дії, пов'язані з оформленням дозвільних документів на проживання, хоча кримінальних справ проти неї порушено не було.

Передмістя Риму Остія
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині у власному будинку знайшли мертвою 30-річну громадянку України Христину Новицьку. На голові у дівчини був поліетиленовий пакет, а руки – скуті за спиною в наручниках.

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