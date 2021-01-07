Сьогодні всі активно коментують захоплення Капітолію прихильниками Трампа, а тим часом вчора демократи перемогли в другому турі виборів в Сенат в Джорджії в обох округах і зрівнялися з республіканцями за кількістю місць у Верхній палаті Конгресу США: 50/50.

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Однако благодаря тому, что руководит Сенатом вице-президент США и имеет дополнительный, 101-й голос, теперь демократы контролируют обе палаты Конгресса.

Это позволит им проводить как внешнюю, так и внутреннюю политику без оглядки на республиканцев в ближайшие два года.

А за это время они смогут принять решения по легализации незаконных мигрантов, навсегда изменив электоральный баланс.

К тому же в ближайшие месяцы будет проведена массированная медиа- кампания по дискредитации самого Трампа как в свете вчерашних событий в Вашингтоне, так и его деятельности на посту президента.

Которая, кстати, уже началась в американских СМИ и соцсетях , одновременно с блокировкой его аккаунтов.

Что касается уголовных расследований после 20 января, то для начала начнут с его налоговых деклараций. Чтобы "не раскачивать лодку", учитывая миллионы сторонников Трампа, готовых ради него на самые радикальные действия..

Вполне вероятно и возобновление "Рашагейта". Видео, на которых штурмующие Капитолий говорят по-русски - отличный повод и, думаю, только начало кампании. Это вам уже не "золотой дождь" проституток на кровати в номере Трампа в России из "досье Стилла".

Неслучайно Трамп последний месяц помиловал всех осуждённых по расследованию спецпрокурора Мюллера.

У демократов есть два года на то, чтобы провести расследования , найти достаточно доказательств и осудить Трампа до "промежуточных" выборов в Конгресс в 2022 году.

Вкупе с леализацией 11 млн мигрантов Байденом, переформатированием избирательных округов шанс на то, что Дональд Трамп станет последним президентом-республиканцем являются крайне высокими на сегодняшний день.

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