Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша Ненсі померла від ускладнень коронавірусної інфекції.

Про смерть Ненсі Буш Єлліс на 94 році життя 10 січня повідомило видання The New York Times з посиланням на її сина Олександра Елліса III.

Відомо, що жінка померла в будинку для літніх людей в Конкорді, штат Массачусетс. Сестру Буша госпіталізували 30 грудня з високою температурою і позитивним результатом тесту на коронавірус. Згодом симптоми захворювання зникли, але загальний стан її здоров'я погіршувався.

"З сумом повідомляємо, що улюблена сестра президента Буша Ненсі Буш Елліс померла. Ми висловлюємо співчуття і молимося за сім'ї Елліс і Буш, і пам'ятаємо чудову жінку, яка принесла в цей світ світло і радість", – йдеться на сторінці в Twitter Фонду Барбари і Джорджа Бушів.

Скріншот. George & Barbara Bush Foundation в Twitter

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