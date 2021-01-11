Сестра 41-го президента США умерла от коронавируса

Карина Бондаренко Мир 08:59, 11.01.2021 Обновлено: 09:10, 11.01.2021

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша Ненси умерла от осложнений коронавирусной инфекции.

О смерти 94-летней Ненси Буш Эллис 10 января сообщило издание The New York Times со ссылкой на ее сына Александра Эллиса III.

Известно, что женщина скончалась в доме престарелых в Конкорде, штат Массачусетс. Сестру Буша госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на коронавирус. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось.

"С грустью сообщаем, что любимая сестра президента Буша Нэнси Буш Эллис скончалась. Мы выражаем соболезнования и молимся за семьи Эллис и Буш. Мы помним замечательную женщину, которая принесла в этот мир свет и радость", – говорится на странице в Twitter Фонда Барбары и Джорджа Бушей.

Скриншот.
George & Barbara Bush Foundation в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, легендарный корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса. Мужчина скончался в Латвии на 60-м году жизни.

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