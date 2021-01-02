Щеплення від COVID-19 отримали вже майже 11 млн осіб у світі – Bloomberg

Станом на 2 січня від коронавірусу (COVID-19) вже вакциновано понад 10,8 млн осіб у 29 країнах світу.

Як пише Bloomberg, за кількістю вакцинованих лідирує Китай. Там зробили вже 4,5 млн доз щеплення (для 0,32% населення) (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Далі слідують США з 3,49 млн доз (для 1,06% населення) та Ізраїль із 950 тис. доз (для 10,5% населення).

У Великобританії вакцинували 947,2 тис. осіб (1,42%), а в Росії невизнаною у світі вакциною "Супутник V" прищепили 440 тис. (0,3%).

Як зазначає видання, доставка мільярдів доз у країни "третього світу" буде одним із найскладніших логістичних завдань, які коли-небудь виконувалися.

Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або пізніше, перш ніж постачання стануть широко доступні.

Карта вакцинації від COVID-19 у світі bloomberg.com

Карта вакцинації від COVID-19 у США bloomberg.com

Карта контрактів на вакцину від COVID-19 у світі bloomberg.com

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