У березні 2021 року Національна рада з розвідки США розмістила аналітичну роботу, на основі якої побудувала сценарії на 2040 рік. Мені було цікаво подивитися рісерч, особливо розділ технологій.

Згідно зі звітом, світ, який вже бореться з глобальною пандемією і проблемами чинних систем, навряд чи отримає значне полегшення в найближчі 20 років. Замість цього передбачають, що інститути, які домінували в глобальних подіях після закінчення Другої світової війни, будуть постійно напружені, щоб реагувати на "каскадні глобальні виклики", включаючи зміну клімату, хвороби, фінансові кризи та технології, що постійно розвиваються. Ці виклики будуть неодноразово перевіряти стійкість та адаптованість спільнот, держав і міжнародної системи, часто перевищуючи можливості існуючих моделей. Це також стосується й нових розробок, які можуть стати катастрофічними.

Одна з найбільш серйозних проблем, зазначених у звіті, - це зміна клімату, яка, як очікується, буде поступово посилюватися протягом наступних двох десятиліть і проявиться в усіх країнах у вигляді високих температур, підвищення рівня моря та екстремальних погодних умов, таких як урагани, торнадо й повені. Найбільше постраждають бідні країни та країни, що розвиваються, а нездатність їх урядів адаптуватися та реагувати може призвести до нових хвиль міграції.

Чи допоможуть нам технології впоратися з цими кризами, чи вони тільки погіршать ситуацію? Складно однозначно відповісти на це питання. Однак звіт про тренди простежує зв’язок зростаючої тенденції країн реагувати на технологічно розвинений світ, відділяючись один від одного. Протягом наступних двох десятиліть темпи й вплив технологічних досягнень з великою ймовірністю будуть збільшуватися, трансформуючи та покращуючи людський досвід, пропонуючи потенціал для розв’язання таких проблем, як старіння, зміна клімату та низький ріст продуктивності. Однак це створить нову напруженість і збої всередині та між суспільствами, галузями й державами. У наступні десятиліття буде спостерігатися посилення глобальної конкуренції за основні елементи переваги, такі як таланти, знання і ринки, що потенційно призводить до появи нових технологічних лідерів або гегемонії.

До 2040 року у світі буде ще більше пристроїв, даних і взаємодій, поєднуючи всі аспекти сучасного життя і перетин політичних та соціальних кордонів. Швидкість розвитку і глобальний доступ забезпечать націям, корпораціям і навіть окремим особам доступ до послуг та ресурсів, що колись були доступні лише розвинутим країнам. Цей гіпер пов'язаний світ - майбутнє, яке вже починає вимальовуватися: мережі нового покоління, датчики, що зіллються в глобальній системі з мільярдами підключених пристроїв.

Конфіденційність та анонімність можуть зникнути за власним бажанням або урядовим мандатом, оскільки всі аспекти особистого і професійного життя відстежуються глобальними мережами. Рівень злочинів, зокрема тих, які можна відстежувати за допомогою цифрового відеоспостереження, знизиться. Потенційно виникнуть нові форми дискримінації. У перспективі гіпер пов'язаного світу будуть стимулюватися дискусії всередині та між державами про переваги та ризики відкритого підключення до мережі. Глобальні мережі стають все більш взаємопов'язаними, це може призвести до ліквідації закритих систем і перервати спроби заблокувати вільний Інтернет.

Технологічна галузь, яка охоплює й фінтех, займає першорядне місце в прогнозах на найближчі 20 років. Це очевидно, адже технології присутні як в щоденних оплатах карткою через густу мережу терміналів, банків і платіжних систем, так і в медицині, військовій сфері, ЗМІ й так далі. Я вірю в "хороші" технології та підтримую їх розвиток, адже колись людина точно навчиться користуватися ними лише з найліпших міркувань!

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