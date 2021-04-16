В марте 2021 года Национальный совет по разведке США разместил аналитическую работу, на основе которой построил сценарии на 2040 год. Мне было интересно пробежаться по рисерчу, особенно по разделу технологий.

Согласно отчету, мир, который уже борется с глобальной пандемией и проблемами давно существующих систем, вряд ли получит значительное облегчение в ближайшие 20 лет. Вместо этого предсказывают, что институты, которые доминировали в глобальных событиях после окончания Второй мировой войны, будут постоянно напряжены, чтобы реагировать на "каскадные глобальные вызовы", включая изменение климата, болезни, финансовые кризисы и постоянно развивающиеся технологии. Эти вызовы будут неоднократно проверять устойчивость и адаптируемость сообществ, государств и международной системы, часто превышая возможности существующих моделей. Это также касается и новых разработок, которые могут стать катастрофическими.

Одна из наиболее серьезных проблем, указанных в отчете, - это изменение климата, которое, как ожидается, будет постепенно усиливаться в течение следующих двух десятилетий и проявится во всех странах в виде более высоких температур, повышения уровня моря и экстремальных погодных условий, таких как ураганы, торнадо и наводнения. Больше всего пострадают бедные и развивающиеся страны, а неспособность их правительств адаптироваться и реагировать может привести к новым волнам миграции.

Помогут ли нам технологии справиться с этими кризисами, или они только усугубят ситуацию? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Однако отчет по трендам прослеживает нить растущей тенденции стран реагировать на технологически продвинутый мир, отделяясь друг от друга. В течение следующих двух десятилетий темпы и влияние технологических достижений с большой вероятностью будут увеличиваться, трансформируя и улучшая человеческий опыт, предлагая потенциал для решения таких проблем, как старение, изменение климата и низкий рост производительности. Однако это создаст новую напряженность и сбои внутри и между обществами, отраслями и государствами. В следующие десятилетия будет наблюдаться усиление глобальной конкуренции за основные элементы превосходства, такие как таланты, знания и рынки, что потенциально приводит к появлению новых технологических лидеров или гегемоний.

К 2040 году в мире будет еще больше устройств, данных и взаимодействий, соединяя воедино все аспекты современной жизни и пересечение политических и социальных границ. Скорость развития и глобальный доступ обеспечат нациям, корпорациям и даже отдельным лицам доступ к услугам и ресурсам, когда-то предназначенных только для процветающих стран. Этот гипер связанный мир - будущее, которое уже начинает вырисовываться: сети нового поколения, повсеместные датчики сольются в глобальной системе с миллиардами подключенных устройств.

Конфиденциальность и анонимность могут исчезнуть по собственному желанию или правительственному мандату, так как все аспекты личной и профессиональной жизни отслеживаются глобальными сетями. Уровень преступлений, в частности тех, которые можно отслеживать с помощью цифрового видеонаблюдения, снизится. Потенциально возникнут новые формы дискриминации. В перспективе сверх-связанного мира будут стимулироваться дискуссии внутри и между государствами о преимуществах и рисках открытого подключения к сети. Глобальные сети становятся все более взаимосвязанными, это может привести к ликвидации закрытых систем и прервать попытки заблокировать свободный Интернет.

Технологическая отрасль, которая включает в себя и финтех, занимает первостепенное место в прогнозах на ближайшие 20 лет. Это очевидно, ведь технологии присутствуют как в ежедневных оплатах картой через густую сеть терминалов, банков и платежных систем, так и в медицине, военной сфере, СМИ и так далее. Я стою на стороне “хороших” технологий и поддерживаю их развитие, ведь когда-то человек точно научится пользоваться ими лишь из добрых побуждений!

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