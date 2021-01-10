Разом ми перемагаємо коронавірус!

Беньямін Нетаньягу Світ 21:48, 10.01.2021 Оновлено: 21:49, 10.01.2021

Додаткові сотні тисяч порцій вакцини прибули сьогодні до Ізраїлю.

Разом ми перемагаємо коронавірус!

І я обіцяю, що так само, як ми боролися і перемагаємо коронавірус у плані охорони здоров'я, ми продовжимо боротьбу з економічною кризою коронавірусу.

Пишаюся бути вашим прем'єр-міністром, громадяни Ізраїлю.

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