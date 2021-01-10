Вместе мы побеждаем коронавирус!

Биньямин Нетаньяху Мир 21:48, 10.01.2021 Обновлено: 21:49, 10.01.2021

Дополнительные сотни тысяч порций вакцины прибыли сегодня в Израиль.

Вместе мы побеждаем коронавирус!

И я обещаю, что также, как мы боролись и побеждаем коронавирус в плане здравоохранения, мы продолжим борьбу с экономическим кризисом коронавируса.

Горжусь быть вашим премьер-министром, граждане Израиля.

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Мир

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