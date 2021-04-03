Росія стягує до українського кордону військову техніку, чи зможе Кремль зважитися на чергову агресію. – ред.

– А що вона може зробити? Ну, припустімо, спровокує суттєве загострення бойових дій на Донбасі чи навіть спробує піти на Маріуполь, щоб забезпечити шляхопровід у Крим. А яка реакція виникне? У американців тоді будуть розв'язані руки, їм не треба буде коливатися.

Гарантовано, що SWIFT (міжнародна система банківських платежів. – Ред.) від'єднають. Тут навіть обговорювати нічого. Це буде оголошено того ж дня. З одного боку, Путін хотів би помститися Зеленському за ліквідацію політичного впливу, але це загрожує вже йому. Зараз же не Трамп при владі, з яким би це "проканало".

Тому з боку Москви і сталася пауза. Вона давно б уже зробила якісь дії, щоб показати Зеленському його місце. За всього бажання помститися й покарати, у Москви є страх і ризики, що її саму можуть покарати. А якщо дійсно почнуть арештовувати їхніх діточок (дітей російських бізнесменів і олігархів, які живуть у США. – Ред.)?

Усе Маямі складається з їхніх родичів. А оскільки вони відмивають гроші, то підстав для притягнення їх до відповідальності більше ніж достатньо. Якщо раніше США не звертали на це уваги, це ж не означає, що так буде завжди.

Тут свої ризики, які Москва теж оцінює. Вона розуміє, що зіткнулася з ситуацією, за якої на неї вже не озираються. Зеленський теж перестав озиратися, коли почав віднімати телеканали, а РНБО вводити різні санкції...Більше про нинішній стан Кремля читайте тут.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.