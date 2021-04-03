Россия стягивает к украинской границы военную технику, может ли Кремль отважиться на очередную агрессию. – ред.

А что она может сделать? Ну, допустим, спровоцирует существенное обострение боевых действий на Донбассе или даже попытается двинуться на Мариуполь, чтобы обеспечить путепровод в Крым. А какая реакция последует? У американцев тогда будут развязаны руки, им не надо будет колебаться.

Гарантировано, что SWIFT (международная система банковских платежей. – Ред.) отключат. Тут даже обсуждать нечего. Это будет объявлено в тот же день. С одной стороны, Путин хотел бы отомстить Зеленскому за ликвидацию политического влияния, но это чревато. Сейчас же не Трамп у власти, с которым это проканало бы.

Поэтому со стороны Москвы и произошла пауза. Она давно бы уже предприняла какие-то действия, чтобы показать Зеленскому его место. При всем желании отомстить и наказать, у Москвы есть страх и риски, что она сама может оказаться наказанной. А если действительно начнут арестовывать их детишек (детей российских бизнесменов и олигархов, живущих в США. – Ред.)?

Все Майями состоит из их родственников. А так как они отмывают деньги, то оснований для привлечения их к ответственности более чем достаточно. Если раньше США не обращали на это внимания, это же не значит, что так будет всегда.

Тут свои риски, которые Москва тоже оценивает. Она понимает, что столкнулась с ситуацией, при которой на нее уже не оглядываются. Зеленский ведь тоже перестал оглядываться, когда начал отымать телеканалы, а СНБО вводить различные санкции…

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