Президентом Киргизстану став "другий Трамп": що про нього відомо

Новим, шостим за рахунком президентом Киргизстану стане Садиров Жапаров, якого порівнюють з президентом США Дональдом Трампом через популізм і загравання з малоосвіченими виборцями.

Про це повідомило BBC. За підсумками обробки 80% бюлетенів Жапаров отримав 79% голосів, що вже можна вважати фактичною перемогою.

Крім того, на референдумі, який проходив одночасно з виборами, 81% виборців підтримали введення в країні президентської форми правління, що надає главі держави додаткові повноваження. До цього Киргизстан був парламентською республікою.

Видання відзначило, що серед інтелігенції Жапарова найчастіше порівнюють з американським політиком-популістом Трампом. Ця аналогія стала особливо актуальною після подій у Вашингтоні, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Нагадаємо, в Киргизстані після парламентських виборів в жовтні минулого року учасники протесту вийшли на вулиці і навіть захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також перебували адміністрація президента і ряд інших держустанов.

На думку професорки Університету національної оборони у Вашингтоні Еріки Марат, вибори в республіці складно назвати легітимними, оскільки з моменту ухвалення рішення щодо їхнього проведення до дня голосування пройшло всього два місяці.

"Кілька днів тому в США відбулося захоплення Капітолію, який можна навести як яскравий приклад того, як популісти і автократи можуть будь-якими методами спробувати утримати владу, маніпулюючи часто малоосвіченими і бідними прихильниками. Інша справа, що в США їх заарештували і покарають за законом, а в Киргизстані – зовсім інший сценарій ", – розповіла Марат.

Під час протестів Жапаров був звільнений своїми прихильниками з колонії, де відбував покарання в вигляді 11,5 років у справі щодо захоплення заручника. Він став одним з лідерів протестного руху, а потім прийняв повноваження прем'єр-міністра і виконувача обов'язки президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 10 січня, в Киргизстані пройшли дострокові президентські вибори. Одночасно з ними відбувся референдум з питання про форму правління в країні.