Президентка Молдови назвала ганьбою позачергову вакцинацію проти COVID-19

У Молдові вакцину виробництва компаній Pfizer/BioNTech поза чергою отримали близко 700 осіб.

Про це президентка Молдови Мая Санду сказала в ефірі каналу Jurnal TV, передає NewsMaker. Вона повідомила, що препарат для вакцинування громадян країна отримала через платформу COVAX.

За словами Санду, в багатьох лікарнях щеплення поза чергою зробили родичам лікарів, також депутатам та іншим чиновникам. Усього 688 осіб, які отримали першу дозу – це чиїсь родичі, ще 139 – працівники держструктур.

Президентка наголосила, що розчарована тим, як розподілялася вакцина Pfizer/BioNTech, оскільки особисто розпорядилася, щоб вона потрапила у будинки для літніх людей, а також виділялася для людей старшого віку.

"Це ганьба, яка відбиває будь-яке бажання отримувати іншу гуманітарну допомогу, переконувати виробників, що ми заслуговуємо отримати вакцину", – наголосила президентка.

Нагадаємо, Молдова отримала 24 570 доз вакцини Pfizer через платформу COVAX. До кінця червня в країну має надійти ще 100 620 доз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у приватних клініках нібито почали робити платні щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. Пізніше він спростував свої слова, виправдавшись тим, що "обмовився".